Berlusconi: «La Coppa Italia alle 18 per noi è inaccettabile»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla questione relativa alla Coppa Italia su Mediaset.

Sull’onda di un risultato operativo per il primo semestre stimato su un +11%, martedì sera Pier Silvio Berlusconi ha presentato alla stampa i palinsesti di Mediaset per la stagione televisiva che sta per cominciare. Evidentemente, è stata l’occasione per spaziare anche su diversi temi e argomenti.

Tra questi anche la collocazione di alcune gare della Coppa Italia in concomitanza con il prossimo Festival di Sanremo. «Questa vicenda, noi la osserviamo da spettatori – ha spiegato – Il calendario lo stabilisce la Lega. Si sicuro, per quanto ci riguarda, uno spostamento delle partite alle 18 sarebbe inaccettabile, alla luce del nostro investimento. Comporterebbe un calo di ascolti e di raccolta pubblicitaria»

Più in generale, la Coppa Italia, per la prima parte verrà trasmessa da Italia 1, per la seconda da Canale 5. Il presidente di R.T.I. ha anche annunciato che Diletta Leotta presenterà il reality “La Talpa”, proseguendo in parallelo con i suoi impegni calcistici. Per chiudere un accenno al Monza, che qualche mese fa sembrava sul punto di passare di mano e che invece è rimasto di proprietà della Fininvest. «Non so cosa sia successo. Quello che mi sento di dire è che con un altro socio al fianco per il club ci sarebbero solo vantaggi».