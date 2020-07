Il Palermo sta pensando al nome del nuovo allenatore, sembrava tutto fatto con Caserta della Juve Stabia, invece ecco che arriva il colpo di scena. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto sulla possibile ipotesi Fabio Pecchia, attuale allenatore della Juventus U23. Il tecnico è fresco vincitore della Coppa Italia Serie C, sarebbe un grande colpo dei rosanero vista la sua esperienza in panchina. Infatti Pecchia ha guidato l’Hellas Verona nell’anno della promozione in Serie B, inoltre è stato vice di Rafa Benitez, al Napoli, Real Madrid e Newcastle.