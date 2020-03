L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sullo scontro Lega Serie A – Governo. Il Ministro Spadafora ha cancellato la data del 3 maggio definendola «irrealistica». La Lega Serie A ha replicato: «Con riferimento alle odierne affermazioni del Ministro dello Sport Spadafora ritengo non sia il momento di fare polemiche e demagogia – ha affermato il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino -. I numeri riportati parlano da soli e non serve aggiungere altro per evidenziare il ruolo della Lega Serie A a sostegno del calcio di base e indirettamente di tutto lo sport italiano. In Italia oltre 32 milioni di appassionati seguono il calcio, un fenomeno sociale ed economico che dà lavoro a più di 300mila persone generando l’1% del PIL nazionale. La Serie A da sempre svolge un riconosciuto ruolo di locomotiva del comparto, producendo direttamente ogni anno circa 3 miliardi di euro di ricavi totali e generando un indotto di 8 miliardi a beneficio dell’intera piramide calcistica, oltre a una contribuzione fiscale e previdenziale di 1 miliardo di euro».