L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Il Catania ha ufficializzato il difensore Zanchi, mentre la Virtus Francavilla il difensore Celli. Il Foggia ha annunciato il nuovo tecnico Ezio Capuano, la passata stagione all’Avellino. Andrea Brighenti, attaccante accostato anche al Palermo negli ultimi mesi, ha sposato la causa della Juventus U23. L’altro ex obiettivo rosa Caturano arriva a Cesena a titolo definitivo.