L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si concentra sulla visita dell’avvocato italo/americano Joe Tacopina (gli avi sono della provincia di Palermo) al centro sportivo del Catania “Torre del Grifo”, su invito di Giuseppe Astorina, attualmente amministratore unico del club, in attesa della composizione della nuova dirigenza.

Ci si chiede come Tacopina intenderà muoversi. Di certo – scrive il quotidiano sportivo – l’italo/americano non ha problemi di liquidità e quindi potrebbe decidere di entrare a far parte della cordata o provare a rilevare l’intero pacchetto o comunque prendere la maggioranza del club assumendo il controllo.

Tutto ciò avviene a pochissimi giorni dalla deadline per l’iscrizione al campionato (5 agosto ndr) e dopo l’addio in panchina del mister Cristiano Lucarelli. A tal proposito in pole per sostituirlo ci sarebbe Giuseppe Raffaele, a lungo accostato alla panchina del Palermo.