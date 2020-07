L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della situazione del Catania. La SIGI non molla e vuole andare avanti nel tentativo di salvare la storica matricola 11700. Il 23 luglio, il comitato in questione spera di poter diventare proprietaria del Catania e del centro di Torre del Grifo. Tra le altre ipotesi, quella di un imprenditore romano che sarebbe pronto a far proprio il club etneo.