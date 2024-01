Corriere dello Sport: “Cagliari in pressing per Touré. Le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie A.

Il Verona tratta con Marco Pel legrino e aspetta un segnale del Milan sulla formula della possibile operazione. Il difensore ha bisogno di raccogliere minuti e, per questo, i rossoneri stanno valutando la soluzione migliore per lui. Sulle tracce dell’argentino anche Anderlecht e Ternana. La partenza di Erik Botheim, che ha firmato un contratto con il Malmoe, sblocca di fatto il mercato della Salernitana e nel contempo accende quello degli attaccanti. Così, nelle ultime ore, è stato offerto Kevin Lasagna che per caratteristiche convincerebbe anche Pippo Inzaghi, ma sono in corso delle valutazioni a 360 gradi vista l’esigenza dei campani di vendere alcuni esuberi della rosa. In prestito al Karagumruk e di proprietà del Verona, il classe ’92 vorrebbe rientrare in Italia con l’Hellas che spera di trovare una soluzione definitiva per liberarsi dell’alto ingaggio del giocatore. Non solo attaccanti: ai campani è stato proposto anche Gerzino Nyamsi dello Strasburgo, mentre Dylan Bronn resta nel mirino della Sampdoria. E Matteo Lovato? Corteggiato anche dall’Udinese, il difensore è sempre vicino al Torino che lo ha scelto per sostituire David Zima: il ceco, ricordiamolo, ha una parola con l’Amburgo (serie B tedesca).

CASTING DIFENSORE. Con il ko di Alessandro Buongiorno anche il Torino si è inserito nella corsa per Leo Ostigard. Il norvegese, già nel mirino dell’Udinese, è sicuramente uno degli uomini mercato di questi ultimi giorni considerando la necessità di diverse società di rafforzare il reparto arretrato. Di certo, i friulani non hanno perso tempo negli ultimi giorni tutelandosi con Ryan Porteous del Watford come piano B. Da Udine a Lecce, dove i salentini non escludono di anticipare l’arrivo del centrocampista Balthazar Pierret, che ad oggi è stato bloccato per giugno. Sempre in questi giorni è stato effettuato un nuovo tentativo per il difensore Gustaf Johan Lagerbielke del Celtic, considerato uno dei primissimi obiettivi di Pantaleo Corvino, ma va superato l’ostacolo ingaggio. L’operazione potrebbe infatti concludersi solo con il contributo degli scozzesi per lo stipendio del giocatore. L’esterno brasiliano Gabriel Strefezza è stato invece promesso al Como dopo l’accordo di massima tra due i club per una cifra sui 4 milioni di euro più bonus.

Le altre. l’Empoli aspetta M’Baye Niang con cui ha un accordo per un contratto di sei mesi con opzione per un’altra stagione, in caso di salvezza degli azzurri. Dopo Giorgio Cittadini, arrivato in prestito dall’Atalanta, il Genoa ha annunciato anche la firma a titolo definitivo del portiere Franz Stolz. Il portiere austriaco, classe 2001, è arrivato dal St. Poelten. Infine il Cagliari non molla Idrissa Touré del Pisa. Forte fisicamente e bravo negli inserimenti, il centrocampista tedesco presenta le caratteristiche ideali richieste dal tecnico Claudio Ranieri.