L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della prima del Palermo a Teramo e riporta le parole rilasciate in conferenza dal tecnico Boscaglia.

«Dobbiamo capire chi siamo – ha detto il tecnico gelese – di una situazione del genere, un precampionato senza nessuna amichevole e senza gare ufficiali da così tanto tempo, non c’è alcun precedente storico. Andiamo incontro ad un anno zero ma dovremo essere bravi ad adattarci subito». La formazione sembra già scelta, a destra ci sarà Peretti, in mezzo Odjer e Palazzi, davanti Silipo, Santana, Valente alle spalle di Saraniti.