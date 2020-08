L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla panchina del Palermo, con Boscaglia che torna prepotentemente in cima alla lista dei candidati. Può succedere di tutto tra Boscaglia e l’Entella, anche una riappacificazione. Sagramola e Castagnini restano alla finestra, in attesa di poter sviluppare una trattativa che riesca a convincere il tecnico di Gela. Stimato anche dalla tifoseria rosanero, Boscaglia conosce già diversi elementi della rosa come Pelagotti, Lancini e Martinelli.