L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle ultime trattative in Serie A.

La Juventus punta a chiudere già oggi per Reynolds. Inizialmente verrà tesserato col Benevento. La Sampdoria è in trattativa per il terzino Sy dell’Amiens. Il Genoa chiede in prestito con diritto di riscatto Onguene del Salisburgo.





Il Sassuolo punta su Falco del Lecce. L’Udinese saluta Ter Avest, nuovo giocatore dell’Utrecht.