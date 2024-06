Corriere dello Sport: “Belotti al Como, Walace-Cruzeiro. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Dopo l’accordo dei giorni scorsi con la conseguente apertura di Andrea Belotti (30), ieri sono stati definiti anche gli ultimi dettagli tra Roma e Como per il trasferimento dell’attaccante, ceduto per 4 milioni più 1 di bonus. In questa operazione Cesc Fabregas (37) ha avuto un ruolo a dir poco determinante: lo spagnolo è riuscito con il suo pressing a spazzare via alcune titubanze del Gallo che, in una fase iniziale, cercava maggiori rassicurazioni sul progetto della società neopromossa. E ora è il turno di Alberto Dossena (25), difensore del Cagliari, che i sardi sono pronti a cedere ai lariani per 8 milioni di euro più bonus. L’accordo tra le due società c’è, va trovato quello sul contratto dell’ex Avellino .

ANNUNCI. Tornando al Cagliari, ad inizio settimana è prevista l’ufficialità di Davide Nicola (51). Ricordiamo che nell’operazione per liberare il tecnico potrebbe essere inserito il cartellino di Sebastiano Luperto (27), o il difensore potrebbe essere un discorso separato, considerando la stima dell’allenatore nei suoi confronti dopo l’esperienza di Empoli. Gli aspetti relativi al contratto del classe ’96 vanno ancora approfonditi.

DIFRA VUOLE ORISTANIO. Sempre la prossima settimana sono attese le ufficialità di Roberto D’Aversa (48) nuovo allenatore dell’Empoli e di Eusebio Di Francesco (54) al Venezia. Lagunari molto attivi: giovedì il ds Filippo Antonelli è stato nella sede dell’Inter con l’agente di Gaetano Oristanio (21), Giuseppe Riso, per parlare del centrocampista in una fase iniziale inserito nell’operazione Josep Martinez (26) con il Genoa. Possibile un tentativo per Nadir Zortea (25), già con Di Francesco a Frosinone, e nel mirino anche di Cagliari e Monza. A proposito dei biancorossi: Andrea Colpani (25) è ancora nel mirino del Marsiglia.