Corriere dello Sport: “Catania, c’è De Rose per il centrocampo. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Il direttore del Benevento Marcello Carli ha messo le mani su Claudio Morra (29) e Davide Lamesta (24) il duo delle meraviglie del Rimini, 31 gol in due nell’ultima stagione, ma non molla neanche Jacopo Manconi (30), ultima stagione in B a Modena, bomber da doppia cifra per tre tornei di fila nell’Albinoleffe in serie C (47 gol in 3 campionati). Per Morra il Benevento è già d’accordo col giocatore: può versare la clausola rescissoria di 80mila euro e il giocatore è suo. Ma Il Rimini s’è accorto che senza la clausola può incassare molto di più e ora offre il rinnovo al suo attaccante. Intanto la società giallorossa continua anche a trattare il rinnovo con Amato Ciciretti (31). Definita la cessione del centrocampista Krzysztof Kubica (24) al KS Cracovia, squadra della massima divisione polacca in cui gioca l’ex Glik.

AVELLINO, PORTIERI VIA. Vanno via i port ieri Simone Ghidotti (24) rientrato al Como, per fine prestito, e Pasquale Pane (34) che, legato fino al 2026 con l’Avellino, non rientra nel progetto. In arrivo un elemento esperto come Antony Iannarilli (33). Contrattualizzato per un altro anno con la Ternana, il portiere si legherà con un accordo biennale all’Avellino che verserà un indennizzo alla società umbra per il trasferimento di Iannarilli. L’altro portiere su cui punta il club irpino è Leonardo Marson (26). Con 31 giocatori nel suo organico, l’Avellino deve sfoltire la “rosa” di almeno 15 tesserati.

CATANIA, ASSE COL CESENA. Il Catania farà la spesa a Cesena. nel mirino la punta centrale Simone Corazza (33) e il centrocampista Francesco De Rose (36), fedelissimi dell’allenatore Toscano. Piace il duttile trequartista del Crotone, Alessio Tribuzzi (25) ecol club calabrese si starebbe discutendo anche di Mattia Vitale (27). Per l’attacco il nome caldo è Jacopo Manconi (30), inseguito dal Benevento. Piace l’argentino Galo Capomaggio (27). L’alternativa è Gianluca Carpani (31). Forti le voci di un addio al portiere Jacopo Furlan (31), che potrebbe essere sostituito dal lituano Marius Adamonis (26).

ALTRI AFFARI. Tanti addii eccellenti in casa Rimini: il difensore Nicolò Gigli (28) ha accettato la proposta dell’Arezzo di Troise. In uscita ci sono anche Claudio Morra (29) e Davide Lamesta (24): entrambi finiranno al Benevento. Con l’arrivo di Andrea Dossena in panchina si può cominciare a parlare di mercato alla Spal. Il Gubbio insegue l’esterno Daniel Sannipoli (24) dell’Avellino e l’attaccante Alessandro Polidori (32). Proposto al Crotone il centrocampista Jacopo Dall’Oglio (32) dell’Avellino, ma non interessa.