Corriere dello Sport: “Catanzaro, stretta panchina: sempre più Aquilani. Di Mariano e Soleri le contropartite del Palermo per avere Vandeputte”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla trattativa che il Palermo porta avanti per Vandeputte dal Catanzaro con Soleri e Di Mariano possibili contropartite.

Sempre più Aquilani. Il Catanzaro punta forte sull’ex tecnico di Pisa e delle giovanili della Fiorentina, approdato in panchina dopo una lunga e fortunata carriera da centrocampista a tutto campo che lo ha visto primeggiare con Roma, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina e Sassuolo, oltre che nella Nazionale maggiore. I contatti con la società giallorossa si sono infittiti e, nel giro di un paio di giorni, dovrebbero arrivare le firme su un accordo che prevede due stagioni con opzione per la terza.

AQUILANI A SUD. Si tratta di un legame che si strutturerà in maniera forte per il Catanzaro e per lo stesso Aquilani che, per la prima volta, vivrà un’esperienza in una piazza meridionale che ha dimostrato di vivere con autentica passione e attaccamento ogni vicenda della squadra. L’ex calciatore del Sassuolo, d’altronde, vanta anche un consolidato rapporto di amicizia con Pietro Iemmello, avendo i due giocato insieme al Sassuolo nel 2017. Il Catanzaro, d’altronde, vuole dimenticare in fretta quanto fatto dal predecessore nelle ultime due stagioni e mezza (semifinale play off di C, vittoria del torneo e play off in B), ovvero Vincenzo Vivarini, tecnico dei record, ingaggiando un allenatore che ricorda molto nel modo di giocare e costruire lo stesso Vivarini. Nelle due gare stagionali disputate tra Catanzaro e Pisa i risultati sono sempre stati in bilico (vincenti di misura i giallorossi in casa e pareggio, subendo una doppia rimonta, in trasferta) con complimenti reciproci tra allenatori. Ma ora sarà diverso.

NUOVI CALCIATORI. Per far dimenticare il passato, in attesa dell’ufficialità del nome di Aquilani individuato per la panchina giallorossa, servirà mettere mano all’organico in maniera pesante, ove si pensi anche al cospicuo numero di prestiti (8) passivi. Gente come Donnarumma, Ambrosino, D’Andrea, Ghion, Stoppa, Oliveri, Veroli e Miranda, importanti nell’economia del gruppo della stagione appena archiviata: sono pronti al rientro nelle rispettive case madri. Il lavoro del neo ds Ciro Polito è decisamente impegnativo in questo periodo, dovendo anche resistere agli attacchi di mercato per le pedine più appetite, con l’esterno avanzato belga Jari Vandeputte (28) richiesto da Lecce e Cagliari in serie A, mentre il Palermo si è fatto avanti mettendo sul piatto anche contropartite tecniche come l’ala sinistra Francesco Di Mariano (28) o la punta Edoardo Soleri (26). I ragionamenti sono avviati ma ovviamente il presidente Noto non prenderà alcuna decisione se non dopo aver interpellato il nuovo ds ed il tecnico, non è soltanto questione di soldi, ma anche di progetti tecnici che dovrebbero essere ambiziosi pur senza fare proclami. In entrata l’interesse del Catanzaro è sugli under, tra questi un profilo di interesse è quello relativo all’ala sinistra Flavio Di Dio (22), in forza e in scadenza col Giugliano, forte di 27 presenze e 2 assist nella stagione appena conclusa.