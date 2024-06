Corriere dello Sport: “Palermo, Quagliata in uscita dalla Cremonese e Di Chiara del Parma restano obiettivi per la fascia sinistra”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e gli obiettivi per la fascia.

Piace Luis Hasa (20), mezzala offensiva della Juventus, e va registrato anche un interesse per Edoardo Iannoni (23). Il centrale, che il Perugia ha riscattato dalla Salernitana, nel campionato di C 2023/24 si è messo in luce con la maglia degli umbri con 4 gol e 2 assist in 38 presenze in gare ufficiali. Capitolo terzino sinistro: anche in virtù della probabile cessione in prestito di Aurelio serve un elemento da affiancare a Lund . Il Palermo resta vigile su Giacomo Quagliata (24), ritenuto però incedibile dalla Cremonese, e anche Gianluca Di Chiara (30), chiuso al Parma dall’arrivo di Valeri, è un nome che potrebbe tornare d’attualità.