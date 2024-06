Corriere dello Sport: “Palermo obiettivo Vandeputte, c’è l’offerta. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e l’obiettivo Vandeputte.

Sprint per Jari Vandeputte. Il re degli assist del campionato di B 2023/24, giocatore seguìto dal Palermo anche nel passato recente, è ancora un obiettivo del club di viale del Fante. Che adesso insiste per il centrocampista del Catanzaro arrivato in vetta, a quota 14, alla classifica relativa ai giocatori con il maggior numero di passaggi vincenti. Tra le due società è in corso una trattativa che la prossima settimana potrebbe entrare in una fase “calda”. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni e la dirigenza rosanero capirà se ci sono realmente i presupposti per arrivare alla fumata bianca. Per il centrocampista belga, valutato intorno ai 4 milioni, il Palermo offre 3 milioni. La distanza non manca ma la sensazione, inserendo magari nell’operazione una contropartita tecnica, è che ci siano comunque i margini per arrivare ad un punto d’incontro tra domanda e offerta.

Escl. Pres. Catanzaro: «Palermo e squadre di A su Vandeputte. La nostra richiesta…»

RITORNO DI FIAMMA. Due, al momento, le certezze: la società targata City Group non intende partecipare ad aste e dovrà presentarsi con argomenti convincenti per aggiudicarsi un profilo seguito in B (Cremonese e Frosinone) e anche da alcune società di A come Lecce, Torino e Udinese. Contratto pluriennale e ingaggio pari a quello che gli garantirebbe un club della massima serie sarebbero le “chiavi” vincenti. Gli strumenti necessari per spingere il giocatore ad accettare ancora la serie B. Il suo contratto con il Catanzaro scade nel 2025. I giallorossi vogliono valutare con il nuovo allenatore la posizione e le prospettive di mercato di Vandeputte ma non opporrebbero resistenza se il diretto interessato decidesse di misurare le proprie ambizioni con un club di A o, come nel caso del Palermo, con una squadra appartenente tra i cadetti ad una fascia superiore a quella del sodalizio calabrese. I rosanero, in ogni caso, non mollano la presa e vogliono regalare al tecnico Dionisi un giocatore che si sposerebbe molto bene con la sua idea di calcio. In questa stagione ha segnato 10 gol in 41 partite ufficiali e confezionato 14 assist (15 contando anche la Coppa Italia) da esterno sinistro nel 4-4-2 di Vivarini ma può agire anche da mezzala in un 4-3-3 e giocare a largo a sinistra in un 4-2-3-1. Vede la porta e sa attaccare bene gli spazi. Caratteristica, quest’ultima, funzionale alle esigenze di un Palermo che anche da questo punto di vista cerca nuove soluzioni. A centrocampo arriveranno comunque dei rinforzi.