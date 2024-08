Corriere dello Sport: “Bari scatenato. Palermo, adesso la lista è un problema. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Bari ha messo a segno tre colpi di mercato importanti: un difensore, una mezzala e un trequartista. Le trattative sono già definite per Lorenco Simic (28) dell’Ascoli e Nunzio Lella (24) del Venezia, mentre è in fase avanzata quella per Cesar Falletti (31) della Cremonese. Simic, difensore croato mancino che ha militato nell’Ascoli nella stagione 2022/2023 e, in precedenza, nella Spal con Vicari e Antenucci, ha recentemente giocato nel Maccabi Haifa, con cui ha partecipato ai preliminari di Conference League, segnando un gol in due partite. Simic è atteso in città nel pomeriggio. Lella, centrocampista barese originario di Santeramo in Colle e cresciuto nel vivaio del club con Manzari, arriva dal Venezia in prestito. Il trequartista uruguaiano Cesar Falletti, che potrebbe arrivare dalla Cremonese in prestito, è a un passo dalla firma. Se Matino dovesse partire, il Bari potrebbe cercare un altro difensore. Le posizioni di Dorval, Ricci, Maita e Lulic restano da definire. Il tecnico vorrebbe anche un attaccante, e Ciccio Caputo (37), che ha appena rescisso il contratto con l’Empoli, si è proposto. In uscita, Gregorio Morachioli è considerato fuori dal progetto.

Salernitana: Nuovi Rinforzi e Obiettivi

La Salernitana, reduce da due vittorie interne consecutive, sta cercando di mantenere l’equilibrio e rinforzare la rosa. Il settore ospiti dello stadio di Mantova è già sold out con 930 biglietti esauriti in poche ore. Nonostante il buon lavoro di Martusciello, c’è stato un confronto acceso tra il direttore sportivo Petrachi e la dirigenza. Joao Pedro (32) potrebbe non arrivare, a meno che non accetti un contratto annuale. Un’alternativa potrebbe essere Ernesto Torregrossa (32) del Pisa. Petrachi sta cercando un attaccante di esperienza dopo l’acquisto di Szymon Włodarczyk dallo Sturm Graz. Intanto, Flavius Daniliuc (23) potrebbe trasferirsi al Verona, che propone in prestito il difensore centrale Daniele Ghilardi (21). Petrachi è interessato anche a Gian Marco Ferrari (32), difensore centrale svincolato. Per il centrocampo, la Triestina chiede 2,5 milioni di euro per Omar Correia (24). Intanto, Kaleb Jimenez (21) è passato al Catania a titolo definitivo.

Palermo: Ultimi Ritocchi

Per il Palermo, l’obiettivo principale rimasto è l’acquisto di un attaccante per completare il reparto offensivo, prima di concentrarsi su eventuali aggiustamenti. Con Gomis fuori almeno fino a febbraio, il club ha uno slot libero per inserire un giocatore “over”, come potrebbe essere l’argentino Tadeo Allende (25) del Celta Vigo. In alternativa, si valuterà la posizione di Dario Saric (27), non convocato per la partita contro la Cremonese. La sua partenza potrebbe aprire spazio a un innesto a centrocampo, possibilmente un giovane. Jeremieh Broh (27), reintegrato nel gruppo, ha manifestato la volontà di rimanere. Inoltre, Rayyan Baniya, italo-turco arrivato lunedì sera dal Trabzonspor, ha esordito nel finale della partita contro la Cremonese, dimostrando subito la sua utilità.

Altri Movimenti di Mercato

Il Sassuolo saluta il centrocampista francese Maxime Lopez (26), che si trasferisce in Ligue 2 al Paris FC. Il Galatasaray è pronto ad aumentare l’offerta per l’ala francese Armand Laurienté (25) a 18 milioni di euro. Il Cesena mira a ingaggiare Manuel Marras (31) del Cosenza e lavora al ritorno del centravanti Stiven Shpendi (21) dell’Empoli, seguito anche dalla Carrarese. Quest’ultima ha recentemente acquisito a titolo definitivo l’esterno Devid Eugene Bouah (23) dal Catania e ufficializzato l’arrivo di Filippo Falco (32). La Reggiana ha preso il difensore Alessandro Fontanarosa (21) dall’Inter, mentre Alessandro Pio Riccio (22) della Juventus Next Gen si trasferisce alla Sampdoria.