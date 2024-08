Corriere dello Sport: “L’ex Palermo Dall’Oglio saluta Avellino. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Il Pescara è molto attivo nelle ultime giornate di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra, in particolare cercando una mezz’ala e una punta centrale. Stefano Pettinari (32) è il nome principale sulla lista dei biancazzurri, ma non è l’unico. Un’eventuale cessione di Davide Merola (24) potrebbe avvenire all’ultimo minuto. Giuseppe Di Serio (23) potrebbe rappresentare il colpo di fine mercato per il Pescara. È sfumata invece la trattativa per il difensore Alessandro Tuia (34), mentre Alessandro Plizzari (24) dovrebbe rimanere in squadra.

L’Avellino e il Taranto hanno concluso uno scambio che vede il difensore Patrick Enrici (23) andare all’Avellino e il trequartista Ignacio Lores Varela (33) trasferirsi al Taranto. Gli irpini saluteranno anche la mezzala Jacopo Dall’Oglio (32), prossima al trasferimento al Pineto, e l’attaccante Michele Marconi (35), che è in attesa di risolvere il contratto. Inoltre, l’Avellino ha comunicato la cessione in prestito del portiere Pasquale Pane (34) al Team Altamura. Il Taranto, dal canto suo, si è rinforzato con l’arrivo dell’esterno difensivo Sergio Contessa (33) dalla Turris, con un contratto fino al 2027, e dell’attaccante Mariano Guarracino (22) a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Il club pugliese ha anche acquisito il difensore Tomislav Papazov (23), che ha trascorso le ultime due stagioni al Foggia.

La Casertana ha ingaggiato a titolo definitivo il centrocampista Riccardo Collodel (26) dalla Spal, che ha firmato un contratto triennale. In cambio, il terzino Luca Calapai (31) si trasferisce alla Spal con la stessa formula. Sempre dalla Spal, Marco Rosafio (30) si trasferisce al Potenza. Il Gubbio è vicino all’acquisto dell’attaccante Lorenzo Pinzauti (29) dal Lecco e sta trattando per il terzino Francesco Rapisarda (32) del Catania. Il Trapani ha preso in prestito il difensore Luigi Silvestri (32) dal Cesena e ha acquisito il centrocampista offensivo Cristian Spini (23) dal Lumezzane. Il club siciliano ha anche risolto il contratto con la mezzala Oliver Kragl (33), che firmerà con la Fidelis Andria. Inoltre, l’attaccante Diego Zuppel (21) potrebbe lasciare la squadra, con offerte dalla Serie D, in particolare da Virtus Francavilla e Siracusa. Il Cerignola sta considerando l’attaccante Ryduan Palermo (28) della Carrarese, mentre il Picerno ha ufficializzato l’acquisto del terzino Manuel Nicoletti (26) dal Crotone.

Catania: Movimenti di Mercato

Il Catania ha annunciato la cessione di Pietro Cianci (29) alla Ternana e di Devid Bouah (23) alla Carrarese. In entrata, il club siciliano ha acquisito a titolo definitivo il promettente Kaleb Jimenez (22) dalla Salernitana e l’attaccante Adriano Montalto (28) dalla Casertana, entrambi con un contratto biennale. Inoltre, gli svincolati ex Lecco, l’esterno destro Davide Guglielmotti (30) e l’esterno sinistro Gabriel Lunetta (28), dovrebbero essere ufficializzati a breve.

Altri Affari

Il Latina sta trattando l’ingaggio dello svincolato Aniello Salzano (33) per rafforzare il centrocampo. La Vis Pesaro ha acquisito in prestito dal Pisa il giovane difensore Francesco Coppola (19) e ha riaccolto il portiere Mattia Mariani (23).