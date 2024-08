Corriere dello Sport: “Empoli-De Sciglio ok. Rui Modesto a Udine. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Gianluca Gaetano (24) è vicino al trasferimento al Cagliari, un’operazione che i protagonisti sperano di concludere proprio in prossimità del termine del calciomercato. La trattativa tra Napoli e Cagliari per il ritorno del centrocampista campano è molto avanzata, e ieri c’è stato un ulteriore passo avanti significativo tra le parti. Il costo finale dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro, inclusi bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Gaetano è ansioso di rientrare in Sardegna, dopo la positiva esperienza della passata stagione.

L’Empoli è decisamente attivo sul mercato. Ha raggiunto un accordo di massima con Mattia De Sciglio (31) della Juventus. Il terzino, ormai fuori dai piani del club bianconero, ha dialogato a lungo con i toscani e nelle ultime ore ha dato il via libera definitivo. Le parti stanno ora lavorando per sistemare gli ultimi dettagli contrattuali. Con gli arrivi degli attaccanti Pietro Pellegri (23) e Saba Sazonov (22), il difensore polacco Sebastian Walukiewicz (24) effettuerà il percorso inverso, unendosi all’Empoli. Nel frattempo, a Torino è arrivato Guillermo Maripan (30).

L’Atalanta è molto attiva in questa finestra di mercato, avendo raggiunto quota undici nuovi acquisti. L’ultimo, in ordine temporale, è Odilon Kossounou (23), difensore ivoriano acquistato dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito oneroso per 5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Udinese: Modifiche al Roster

Nel frattempo, l’Udinese ha trovato un accordo con l’Aik per l’esterno di centrocampo Rui Modesto (24), che oggi effettuerà le visite mediche. I friulani stanno anche accelerando per Finn Van Breemen (21) del Basilea, il cui costo si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Il difensore olandese è stato scelto per sostituire Nehuen Perez (24), che è atteso oggi in Portogallo per completare l’iter burocratico con il Porto, con cui ha raggiunto un’intesa. Perez, sempre in bilico in questa sessione di mercato, ha visto una definitiva accelerazione per il suo trasferimento fuori dalla Serie A.

Monza e Altri Movimenti di Mercato

Il Monza, oltre ad aver trovato un accordo con il Napoli per Alessio Zerbin (25), starebbe pensando anche a M’Baye Niang (29), che è stato offerto a diverse squadre di Serie B. Nel frattempo, il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Joel Schingtienne (22) dal Leuven con un contratto quinquennale. Il Como ha annunciato l’acquisto del difensore centrale Marc-Oliver Kempf (29) dall’Hertha Berlino. Il Parma, invece, sta valutando ulteriori mosse sul mercato, con i centrocampisti Dion Lopy (22) e Cheikh Niassé (24) nei radar.

Infine, il Marsiglia ha effettuato un sondaggio per Tony Sanabria (28), ma il Torino è disposto a cederlo solo in caso di un’offerta considerevole.