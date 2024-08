Gazzetta dello Sport: “Carrarese, è poker. Torna Zaza? Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta martedì contro la Cremonese, il Palermo è tornato in Sicilia, avendo concluso il trittico di trasferte iniziali. Domenica la squadra farà il suo debutto stagionale allo stadio Barbera e potrebbe schierare l’ultimo acquisto: l’argentino Allende, per il quale è in corso una trattativa con il Celta Vigo. L’appuntamento per definire gli ultimi movimenti di mercato è a Milano, dove i club sono attesi per concludere le operazioni mancanti.

La Reggiana si presenta in posizione di capolista e intende aggiungere ancora due giocatori: un difensore e un attaccante. Per la difesa, Riccio della Juventus (in prestito al Modena nella stagione scorsa) sembrava l’obiettivo principale, ma è sfumato per il sorpasso della Sampdoria, scelta preferita dal giocatore. Si stanno quindi valutando alternative. In attacco, ci sono quattro opzioni intriganti sul tavolo: Stiven Shpendi dell’Empoli (seguito anche dalla Carrarese), Mattia Destro e Ciccio Caputo, entrambi appena svincolati dall’Empoli, e Simone Zaza, che a 33 anni vuole tornare in gioco dopo due stagioni di inattività.

Nel frattempo, i tifosi del Bari invocano rinforzi poiché la classifica non sorride. Dopo l’incoraggiante pareggio contro il Sassuolo, il club ha deciso di muoversi: per il centrocampo è stato definito il prestito di Lella dal Venezia, mentre per la difesa torna in Italia il centrale Simic, ex Empoli, Sampdoria e Ascoli, reduce dall’ultima stagione al Maccabi Haifa. Se Ricci dovesse andare al Cosenza, come esterno sinistro è stato bloccato Tripaldelli della Spal, mentre si cerca un fantasista come tocco finale, con Falletti della Cremonese e Partipilo del Parma tra i nomi papabili (con Cesena in vantaggio).

La Carrarese, dopo la prima vittoria, ha fatto mosse decise sul mercato. Dopo l’acquisto di Hermannsson dal Pisa, ieri ha formalizzato quattro nuovi innesti: Pippo Falco, che torna dalla Stella Rossa per rilanciarsi in Italia, Bouah dal Catania (dove è andato Raimo in cambio), e i giovani Guarino (ex Modena) e Chiorra (ex Lucchese) dall’Empoli. Non sono ancora perse le speranze per l’arrivo di Stiven Shpendi.

La Salernitana è sempre attiva sul mercato, avendo bloccato Ferrari (ex Sassuolo) e Joao Pedro; per l’attacco valuta anche Torregrossa (Pisa) e per la difesa Ghilardi (ex Sampdoria) del Verona, che vorrebbe Daniliuc. Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo del difensore Muharemovic in prestito dalla Juventus, ma sembra dover rinunciare a Gytkjaer, poiché il Venezia non è più disposto a cederlo. Anche Hasa della Juventus è stato ceduto, direzione Frosinone, che se riuscirà a cedere un attaccante, potrebbe tornare all’assalto di Maric (Monza). La Cremonese, infine, cede Pickel al Las Palmas.

In Serie C, diversi movimenti interessanti animano la Lega Pro. Il Catania, dopo aver ceduto Cianci alla Ternana, lo ha sostituito con Montalto dalla Casertana, e ha in pugno De Rose del Cesena. La Spal, ceduto Rosafio al Potenza, ha prelevato Calapai dalla Casertana, mentre l’Arezzo ha messo a segno il colpo Ogunseye dal Cesena. Sempre attivo anche il Trapani, che ha ingaggiato Silvestri dal Cesena e Spini dal Lumezzane, dopo aver ceduto Kragl alla Fidelis Andria e Sartore al Piacenza in Serie D. Infine, Faggi riparte dal Bari (rientrato dall’Entella), questa volta in direzione Gubbio.