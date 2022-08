L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha stilato le pagelle di Bari-Palermo.

BARI

Mignani (all.) 6,5 Primo tempo con qualche problema non risolto, ripresa orgogliosa. Il Bari c’è.

Caprile 6 Super riflesso su Elia, poi deve sbrigare ordinaria amministrazione

Pucino 6 Dovrebbe affondare sul lato debole del Palermo ma almeno nel 1* tempo ci va troppo poco. Poi salva su Brunori evitando lo 0-2.

Di Cesare 6,5 Tiene in gioco Valente nel gol rosanero ma per il resto è la solita colonna che concede pochissimo.

Terranova5,5 Le ripartenze veloci dei rosanero lo impegnano parecchio. Mignani ad inizio ripresa lo toglie.

Vicari (10’ st) 6 Esordio in biancorosso nella fase in cui il Bari forza e non rischia nulla dietro.

Ricci 5 Qualche incertezza nel confronto con Elia, spinge con pericolosità ma si perde nel momento decisivo.

Maita5,5 Anima e cuore del centrocampo barese, passa da iniziative brillanti a palloni persi in modo sanguinoso, come quello dello 0-1. Solo Pigliacelli gli nega il gol ad inizio ripresa. Spende un’ammonizione necessaria e viene sostituito.

Mallamo (20’ st) 5,5 Non migliora l’assalto del Bari.

Maiello 6 Regia un po’ scolastica, si vede più in copertura

Folorunsho 6 Quando strappa il Palermo lo soffre. Assist d’oro non sfruttato da Botta. In copertura è costretto a correre dietro a Broh.

Galano (20’ st) 5,5 Ha la chance della punizione dal limite, non la sfrutta.

Botta 5,5 Deliziosa la giocata con cui libera Cheddira, ma i lampi di fantasia sono pochi. Attento in fase di non possesso.

Cangiano (20’ st) 5,5 Prova a dare brio a sinistra.

Antenucci 6,5 Cerca con tenacia la zampata, fino all’assist decisivo per Cheddira. Ceter (45’ st) sv

Cheddira 7 Il più vivace del Bari, trova meritatamente il gol dopo essere stato fermato da Pigliacelli e una palombella appena troppo alta. Appena ha due metri, va via ai centrali del Palermo.

Palermo

Corini (all.) 6,5 La squadra mantiene equilibrio pur continuando a giocare in pressing e velocità come accadeva in C. E’ appena arrivato ma ha già le idee chiare e 4 punti in classifica.

Pigliacelli 6,5 Si allunga con successo su Ricci e Cheddira, poi è magico su Maita. Ma si prende qualche rischio nel palleggio.

Buttaro 6,5 Alterna sortite in proiezione offensiva e qualche distrazione dietro. Però stoppa Folorunsho al momento giusto e nella ripresa non molla di un centimetro.

Nedelcearu 6 Fisico e senso della posizione ma sul breve soffre gli attaccanti baresi.

Marconi 5 Prova a far leva sull’anticipo, si distrae sul pallonetto di Cheddira nel 1° tempo e poi prende il rosso perché non lo tiene in velocità.

Crivello 5,5 Farraginoso palla al piede, prezioso in un paio di chiusure d’esperienza.

Damiani 6 Partita di sacrificio, cresce gradualmente ma poi è ingenuo sull’azione che porta al pari pugliese.

Broh 7 Chiude, riparte, s’inserisce e strappa. Il motorino nelle sue gambe è indispensabile al Palermo con soli due mediani. Sempre più convincente anche nelle scelte di gioco.

Elia 6 Perde qualche duello di troppo, ma è bravo nella transizione. Cambia lato dopo l’ingresso di Pierozzi.

Lancini (43’ st) sv

Floriano 6,5 Si fa trovare spesso in una posizione da trequartista che fa male al Bari. Due assist fenomenali, quello del gol e un altro per Brunori. Cala nettamente dopo 50’.

Stoppa (35’ st) sv

Valente 6,5 Si vede al momento giusto, segnando il suo primo gol in serie B ma è diligente nel tenere la posizione.

Pierozzi (21’ st) 6 Contributo di dinamicità nella fase di maggiore sofferenza della squadra.

Brunori 5,5 Rispetto alle serate migliori, gli manca il guizzo vincente. Va in fuorigioco un po’ troppo spesso, ed è un pizzico egoista.