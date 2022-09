L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su De Zerbi che trova una nuova squadra.

Era stato contattato dal Bologna per sostituire Mihajlovic ma il suo futuro era evidentemente ancora all’estero, questa volta in Premier League, dopo aver lasciato lo Shakhtar Donetsk. Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton : prende il posto di Potter, a sua volta passato sulla panchina del Chelsea dopo la cacciata di Tuchel. De Zerbi ha firmato un quadriennale e sarà presentato soltanto domani, visto che oggi il Regno Unito si fermerà per i funerali della Regina Elisabetta.

L’allenatore italiano si trova a Brighton, nell’East Sussex, già dallo scorso weekend quando ha concluso il nuovo accordo e visitato le strutture della società. Entusiasta Tony Bloom, proprietario del club: «Le squadre di De Zerbi giocano un calcio eccitante e coraggioso». I Seagulls hanno totalizzato 13 punti nelle prime sei partite di campionato. Si tratta di una grande operazione per il calcio italiano, come per Mancini, Ranieri, Vialli, Sarri. E Conte: che lo aspetta per l’incrocio col Tottenham.