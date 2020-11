L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul ritorno in campo del Palermo a Catanzaro.

I rosa giocheranno in Calabria con una rosa inedita. Nonostante i diversi “negativizzati”, Boscaglia pensa di mandare in campo chi si è allenato con continuità durante queste settimane. Sullo sfondo si prospetta una situazione di emergenza in difesa, con Palazzi in versione centrale difensivo. Almici e Crivello sulle fasce.





Guardare la classifica sarebbe un colpo al cuore, ma gli uomini di Boscaglia devono sfruttare al meglio le quattro partite da recuperare.