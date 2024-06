Corriere dello Sport: “Ancora i gol di Brunori al centro del nuovo Palermo”

Il tecnico ha messo subito in chiaro che l’attaccante e Segre saranno fondamentali per la squadra

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e il futuro di Brunori.

Da Brunori a Nikolau, il Palermo comincia a organizzare le sue pedine. La svolta sul centravanti, annunciata in conferenza da De Sanctis («resta, fa parte del progetto del Palermo»), sembra chiudere un caso (ma attenti che il mercato è spesso un mostro imprevedibile) forse ingigantito dato che in nessuna delle due parti c’era una posizione di rottura o insofferenza. Matteo si appresta dunque a essere il punto di riferimento offensivo di una squadra che però certamente con Dionisi cambierà il modo di proporsi.

E da questo punto di vista c’è interesse per capire come l’allenatore vuole sfruttare il potenziale di un attaccante da 66 gol in 3 stagioni. Al momento però le attenzioni rosanero sono spostate sulla difesa da puntellare, con giocatori forti fisicamente e che offrano garanzie: mentre gli ultimi colloqui allontanano sorprendentemente Ferrari, attirato da offerte di serie A, il Palermo ha virato decisamente su una soluzione equivalente, ovvero il greco Dimitrios Nikolau (25), altro ex di Dionisi che l’ha allenato a Empoli, vincendoci un campionato. Il centrale oggi allo Spezia, sotto contratto fino al 2027, seguito dallo stesso procuratore di Segre, è un obiettivo preciso: nella trattativa potrebbe anche entrare Soleri, attaccante che non da oggi piace molto ai liguri.