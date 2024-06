Corriere dello Sport: “Palermo, si avvicina il ritiro. Migliaccio e Dionisi volano a Livigno. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e il ritiro che si avvicina sempre di più.

Nel frattempo, Dionisi e Giulio Migliaccio, principale collaboratore di De Sanctis, sono partiti per Livigno, per una verifica diretta di impianti e logistica, necessaria per organizzare al meglio la prima fase di lavoro. Dalla Valtellina il 7 luglio prenderà il via ufficialmente la nuova stagione rosanero proprio con un’altra conferenza, già programmata, dell’allenatore; il 3 luglio, inizieranno dei test fisici che si svolgeranno a Coccaglio, il paese del bresciano dove in passato andava spesso in ritiro il Palermo di Zamparini; possibile ma da confermare nelle due settimane a Livigno, una prima amichevole contro la Pro Patria che milita in serie C e si radunerà in quella zona.

Da decidere la seconda parte di ritiro, è allo studio anche un periodo da trascorrere a Manchester, nella “casa madre” del Cfg, che potrebbe svolgersi alla fine di luglio, o nella prima settimana di agosto. Di certo, come reso noto mercoledì da De Sanctis, i rosanero non rientreranno in sede prima del primo impegno ufficiale della stagione, il 10 agosto in Coppa Italia (presumibilmente a Parma), anche se il club promette di fare di tutto per avvicinare la squadra ai tifosi cittadini, bramosi di conoscerne le novità. La lontananza non dipenderà soltanto da ovvi motivi climatici ma anche dalla risemina che sta per essere operata sui campi da gioco del centro sportivo di Torretta che dunque non potrà essere utilizzato fino a metà agosto. Fra le curiosità di giornata, la visita ieri allo stadio Barbera di Petr Kratky, allenatore della squadra indiana del Mumbay City, uno dei 12 club che fanno parte, assieme al Palermo, della galassia Cfg. A fare gli onori di casa in città Riccardo Bigon, nella sua qualità di consulente tecnico di tutte le squadre del gruppo.