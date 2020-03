L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’intenzione del Palermo di non mollare la presa, nonostante lo stop del campionato. Non si vuole mollare, malgrado i sette punti di vantaggio. Per Pergolizzi è un terzo campionato da affrontare, primo e secondo li ha già vinti. Il terzo è quello dell’emergenza sanitaria, della temperatura corporea da prendere ogni giorno, degli ambienti sanificati, dei protocolli medici, del divieto di contatti e di abbracci e perfino delle visite dei familiari che arrivano dal nord. E’ il campionato della solitudine. Che Pergolizzi, conoscendo il suo carattere, ha già inquadrato. La rivelazione dei calciatori: «Allentare la pressione? Non se ne parla. Pergolizzi è stato chiaro. Ci ha detto che bisogna continuare come sempre. Anzi vuole impegno straordinario ed energie positive».