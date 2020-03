L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sui tifosi del Palermo, alle prese con il rinvio del campionato di Serie D. Chi non può fare a meno del Palermo, tuttavia, ha messo in moto la propria macchina organizzativa. E’ il caso delle Rosanerogirls – gruppo della Curva Nord Superiore presieduto da Melissa Catanzaro – che, in sostituzione del viaggio in pullman già prenotato per la trasferta di Corigliano, domani andranno a Mondello, luogo all’aria aperta scelto ad hoc a scopo precauzionale, a intonare cori con l’intenzione di ricreare un’atmosfera da stadio. Del collettivo fa parte anche il tifoso Vincenzo Maggio che ha preannunciato, in vista della prossima settimana, una cena in pizzeria a tinte rosanero per ribadire simbolicamente che la passione per il Palermo è più forte della paura del virus. Vito Lores Giglia, abbonato in Curva Nord Inferiore, resterà a casa ad aggiornare su Facebook la sua pagina “PalermoCalcioMercato” seguita da 8.800 fans e l’avvocato Ninni Terminelli, fondatore del gruppo “Forza Palermo sempre nel cuore” che vanta 4 mila iscritti, ha un consiglio per tutti coloro che «fanno fatica» senza i rosanero in campo: riempire il vuoto attraverso «l’uso virtuoso dei social che, in un momento particolare come questo, possono essere sfruttati per stare comunque vicini alla squadra e tenere sempre alta la soglia dell’attenzione».