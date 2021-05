L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla panchina del Real Madrid.

Zinedine Zidane ha lasciato la Casa Blanca a un anno dalla scadenza del suo contratto e senza chiedere un euro. Aveva bisogno di cambiare aria. Il presidente ha fatto di tutto per trattenerlo, ma non è servito. Per sostituirlo si fanno i nomi di Raul, Conte e Xabi Alonso.





Zizou avrebbe confessato a persone vicine, secondo Cadena Cope, di non avere intenzione di prendersi un anno sabbatico. C’è l’ipotesi della nazionale francese, ma Deschamps ha un contratto fino al Mondiale 2022, che può essere stracciato solo in caso di clamoroso fallimento dei Blues all’Europeo.