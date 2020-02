L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla delicata situazione in casa ACR Messina. Il tecnico Zeman ha rassegnato ieri le dimissioni, per il momento congelate dalla società fino a quando il presidente Pietro Sciotto non rientrerà dall’estero per motivi di lavoro. Per il terzo anno consecutivo la proprietà ha dimostrato di non essere all’altezza del compito e delle promesse. Una crisi societaria senza fine alimentata anche dalla rottura con gli ex dirigenti del Camaro. Sul caso allenatore, sarà un incontro col presidente Sciotto a chiarire i termini della questione. Sospesi gli allenamenti in attesa di conoscere le mosse societarie. La famiglia Sciotto è stata contestata domenica per tutto l’incontro dai pochissimi tifosi presenti, mentre uno dei club storici “I testi fracidi” ha disertato lo stadio, facendo sentire la propria voce da una collinetta sovrastante il San Filippo.