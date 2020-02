L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’approdo di Pensabene sulla panchina dell’ACR Messina. Originario di Palermo, 61 anni, ha iniziato la sua lunga carriera nelle giovanili rosanero prima dell’arrivo a Trapani in serie C2. Ha diretto anche le panchine dell’Igea Virtus, mentre prima in C1 e poi in Lega Pro ha allenato Gela, Martina Franca, Manfredonia e Paganese. In avvio di stagione 2011-2012 Pensabene si è anche legato al Messina, mentre in D ha vissuto esperienze con Pergocrema, Sciacca, Milazzo, Sapri, Trani, Turris, Isernia ed Ebolitana. Nelle ultime stagioni ha allenato Parmonval, Atletico Campofranco, Città di Scordia e Paternò in Eccellenza. L’Acr è reduce da una lunga serie negativa di risultati, con un organico condizionato dal ridimensionamento economico nel mercato di dicembre e a ben nove punti di ritardo dalla zona playoff, unico obiettivo possibile dopo la fuga del Palermo ad inizio stagione. Domani al San Filippo i peloritani si giocano l’ultima possibilità di rilanciarsi ospitando la Cittanovese, che li precede di due punti. Serve una vittoria per non staccarsi definitivamente dall’alta classifica in un ambiente condizionato dalla rottura tra la tifoseria organizzata, stanca di anni fallimentari, e la proprietà Sciotto, che ha illuso la piazza senza mai mantenere gli impegni presi.