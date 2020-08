L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla panchina del Potenza. Raffaele non sarà più il tecnico, così il patron Caiata ha avviato dei dialoghi con Mario Somma. Il club si appresta a cambiare radicalmente in futuro, infatti sono in corso dei dialoghi con alcuni imprenditori sponsorizzati dal sindaco Guarente.