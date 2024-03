Corriere dello Sport: “A Pisa per tirare Corini fuori dai guai. Il Palermo chiama Soleri”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà a Pisa e le scelte di Corini.

Cento presenze con la maglia del Palermo. In una serata amara come quella vissuta venerdì scorso in occasione della sconfitta interna contro il Venezia c’è un giocatore che, a titolo personale, ha avuto un motivo per cui sorridere. Si tratta di Edoardo Soleri che entrando in campo al 33’ del secondo tempo ha toccato, appunto, quota 100. Traguardo, peraltro, celebrato sui canali social dal club di viale del Fante con il post “Edo uno di noi”. L’attaccante classe ’97 avrebbe voluto “festeggiare” ovviamente in un clima diverso ma la soddisfazione resta. E il suo curriculum può essere aggiornato con un dato che dà ancora più lustro alla sua esperienza con il Palermo cominciata in C nell’estate 2021. Soleri, che lo scorso agosto ha rinnovato il contratto fino al 2026, entra così nel club dei “centenari” del nuovo Palermo aggiungendosi ad una lista di cui fanno già parte nell’organico attuale Brunori e Marconi.

LEGAME CON IL PALERMO. Edoardo è uno della “vecchia guardia” e in questi anni ha imparato a conoscere il “peso” della maglia rosanero. Che ha sempre onorato con grande impegno e professionalità. E’ a Palermo da più tempo rispetto ad altri compagni e questa “palermitanità” che sta sviluppando nel corso della sua esperienza alle pendici di Monte Pellegrino può essere uno strumento utile in questo periodo di difficoltà. Soleri, rimasto a gennaio pur essendo stato vicino alla partenza, ha i mezzi per trasmettere al gruppo determinati messaggi e risorse preziose in termini di spirito e motivazioni. E questo suo bagaglio può aiutare il gruppo a ritrovare le coordinate necessarie per ritrovare la luce e proiettarsi con più fiducia verso il segmento finale della stagione.

Corini, che vive un momento particolarmente delicato, sa che può contare su Soleri e che le motivazioni dell’attaccante ex Padova rappresentano, sempre, un grande serbatoio da cui potere attingere. A prescindere dal minutaggio e dalle volte in cui il giocatore viene chiamato in causa. Non è un caso se il centravanti scuola Roma finora abbia lasciato il segno quasi sempre in spezzoni di partita e che si sia guadagnato legittimamente l’etichetta di “Super Sub” grazie ad uno score a Palermo di 21 gol (5 finora in questa stagione tra campionato e Coppa Italia) di cui soltanto due realizzati in qualità di titolare.

NUOVI SCENARI. Ha dimostrato di essere determinante entrando a partita in corso ma anche lui si allena per avere più spazio. E se fosse proprio Soleri una delle chiavi per svoltare? Corini potrebbe introdurre qualche variazione dal punto di vista tattico e un coinvolgimento del numero 27 rosanero in questo processo di cambiamento non è da escludere. Se il tecnico dovesse mettere in soffitta il 4-2-3-1 optando ad esempio per un 3-5-2 con due attaccanti puri in avanti è chiaro che Edoardo diventerebbe uno dei principali candidati al ruolo di “spalla” di Brunori. E con il capitano chiamato sul fronte offensivo a cucire il gioco, la mossa permetterebbe di riempire l’area in un certo modo aumentando, almeno sulla carta, l’indice di pericolosità della squadra.