Palermo, Corini pensa al test con il Lommel. Torna Lucioni? Le ultime

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e gli allenamenti di Corini in vista del Lommel.

Altra doppia seduta a Torretta per i rosa, che proveranno a ritrovare nell’amichevole di sabato con il Lommel quello smalto che nelle ultime gare in campionato sembra scomparso: quello con i belgi sarà un test per la tenuta di ciascun reparto, da una difesa in difficoltà a un attacco improvvisamente prevedibile passando per un centrocampo dal rendimento incostante.

Nello specifico, Corini ieri ha lavorato soprattutto sugli uno contro uno e sui raddoppi di marcatura. Da capire se Lucioni giocherà già uno spezzone in questa partita o sei il centrale rientrerà contro il Pisa. Sicuro assente Ranocchia che ne avrà per un po’.