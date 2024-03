Mangia: «Spero tanto che il Palermo torni in A il prima possibile, la piazza lo merita»

L’ex tecnico del Palermo, Devis Mangia è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi, tra questi anche la stagione dei rosanero.

Ecco le sue parole:

«Sui playoff penso che non ci saranno dubbi. Spero tanto che vadano in Serie A il più presto possibile. La speranza è quella perché la piazza merita sicuramente la Serie A, anche vista l’attuale proprietà. Credo che la Serie B sia così: fatta di alti e bassi. Hanno avuto un momento di calo e, poi, uno di grande forma. Penso abbiano tutte le qualità per lottare per la promozione».