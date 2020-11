Il Palermo torna in campo quest’oggi contro il Catanzaro e l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole del tecnico Boscaglia.

«In questa settimana così strana ho avuto modo di pensare e guardare molte partite, cercando di far fruttare il tempo sul piano professionale. Abbiamo 1 solo punto in classifica e io so perchè: le difficoltà non cadono dal cielo. I ragazzi li vedo sereni e concentrati sulla partita» – ha detto il tecnico -.





«Troverò la stabilità quango giocheremo una volta a settimana, anche perchè in determinati ruoli non ho giocatori giovanissimi e le staffette sono fatte per avere il massimo da chi gioca, senza appesantire o far rischiare alcuni di farsi male o fornire prestazioni non adeguate» – ha poi concluso -.