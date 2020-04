L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla protesta dei vescovi per il mancato ritorno delle messe. «Lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di partecipare alle celebrazioni liturgiche, in pieno spirito di collaborazione con la Cei», ha spiegato ieri sera Giuseppe Conte. Palazzo Chigi e il Viminale stanno valutano la possibilità di dare il via libera alle messe all’aperto o comunque a numero chiuso nei giorni domenicali.