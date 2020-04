L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Francesco Massaro, titolare di un bar vicino alla cattedrale di Palermo: «La Sicilia è stata toccata solo marginalmente dal virus. Palermo quasi zero. Allora perché le stesse limitazioni di Milano e della Lombaria? Chi ha scritto queste norme non ha mai lavorato in un bar. Ci hanno lasciato allo sbaraglio».