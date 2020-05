L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul caos attorno alle scarcerazioni. 376 i boss criminali tornati a casa in seguito all’emergenza Coronavirus. Lega e Giorgia Meloni lavorano ad una mozione di sfiducia. Matteo Renzi dà un ulteriore colpo al ministro: «Il coronavirus non può essere l’alibi per mandare a casa i boss», dice. Ma, anticipa: «La vicenda di questi giorni sarà oggetto di dibattito». Nell’elenco dei detenuti scarcerati e mandati ai domiciliari c’è anche Franco Cataldo, uno dei carcerieri del figlio di Santino Di Matteo sciolto nell’acido. Il suo nome si aggiunge a quello di Pasquale Zagaria, fratello del boss della camorra Michele; i mafiosi Francesco Bonura, e Vincenzo Iannazzo e il boss di Casteltermini Vincenzo Di Piazza.