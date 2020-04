L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla della troppa gente che adesso scende in strada senza un comprovato motivo nonostante i divieti del decreto. C’è stato un aumento dei posti di blocco e delle denunce, e soltanto nella giornata di giovedì sono state controllate – scrive il quotidiano – 246.829 persone, con un totale di 7659 sanzioni, 85 denunce per false dichiarazioni e altre 24 per violazione della quarantena.