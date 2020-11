L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle regole da rispettare nella Sicilia zona arancione.

Il Governo chiarisce i dubbi su spostamenti e comportamenti. Si ribadisce che nelle zone arancione e rossa è vietato uscire dal proprio comune se non per “comprovate esigenze”, e dunque per motivi di lavoro, studio, salute o emergenze da giustificare con l’autocertificazione.





ZONA ARANCIONE

1 Si può fare una passeggiata? Sì, dalle 5 alle 22 anche lontano da casa. E senza l’autocertificazione.



2 Si può fare attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.



3 Si può andare a caccia? Sì, negli orari consentiti (quindi fino al

tramonto).



4 Chi è separato o divorziato può andare a trovare i figli minorenni?

Sì, anche tra comuni di aree di colore differente.



5 Si può andare nella seconda casa? Sì, ma solo dalle 5 alle 22 e se la casa di

vacanza si trova nel proprio comune. Altrimenti si può andare soltanto per «porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili», come un tubo rotto, un crollo o l’irruzione dei ladri.



6 Si può portare fuori il cane? Sì, ma a distanza dagli altri e senza creare assembramenti.



7 Si può uscire per andare in un negozio non alimentare? Sì, non ci sono limitazioni in base alla categoria dei prodotti.



8 Si può andare in bicicletta? Sì, purché a distanza di un metro dagli altri e per effettuare gli spostamenti consentiti. Dalle 5 alle 22 la bici si può usare per svolgere attività motoria all’aperto.



9 È consentito viaggiare in auto con persone non conviventi?

Sì, ma rispettando le regole: solo il guidatore davanti, un passeggero dietro per ogni fila di sedili e mascherina per tutti (a meno che

non ci sia il divisorio in plexiglas).

10 Si può andare in un altro comune per uffici e negozi non presenti in quello di residenza? Sì, se è indispensabile.