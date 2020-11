L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle sanzioni ai trasgressori delle regole anti-Covid 19.

Si rischia una multa da 400 a 1.000 euro per chi viola le disposizione del nuovo DPCM. Più grave invece quanto previsto per chi non rispetta l’obbligo di isolamento fiduciario e la quarantena.





Sono previste riduzioni per chi effettua il pagamento della sanzione entro il 5 giorno. Molto più alta è invece la sanzione per i malati che escono dalla propria abitazione: «Chi ha contratto il Covid-19 ma non rispetta le restrizioni può incorrere in una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un’ammenda da 500 a 5.000 euro».