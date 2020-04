L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla di un rilassamento del mezzogiorno nell’emergenza Coronavirus. A Palermo e Napoli si sono viste immagini di persone che fanno la spesa e fumano una sigaretta in strada. Prima o poi qualche falla era destinata ad aprirsi – scrive il quotidiano -, e adesso si deve capire come chiuderla visto che Pasqua e pasquetta sicuramente, ma forse anche 25 aprile e primo maggio, gli italiani dovranno passarlo in casa.