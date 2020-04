L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla dell’iniziativa proposta da Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli, senatori che con un’impennata di fantasia – si legge – hanno presentato un’interrogazione al ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, chiedendo di «proporre al Coni e alle federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano a essere in testa ai relativi campionati». L’ultimo a far sentire la propria voce è stato ieri Adriano Galliani, a.d. del Monza,che ha fatto notare come la mancata promozione del Monza, che ha 16 punti di vantaggio sulla seconda, porterebbe immediatamente a cause contro Lega e Federcalcio. «Se ci fermiamo, il calcio italiano salta per aria» – è l’idea comune -.