L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla dell’attacco di Berlusconi all’esecutivo Conte. «È ormai una costante di questo governo dare agli italiani l’illusione di un salva condotto con cui affrontare e superare la crisi». «Il governo crede che un’opposizione collaborativa sia un’opposizione servente. Non è così. Abbiamo offerto soluzioni per aiutare il Paese a uscire da questa grave crisi, ma la maggioranza ci ha relegati al ruolo di spettatori. Il decreto Cura Italia è diventato il decreto “Curiamo noi l’Italia e voi state a guardare”. In questa fase si vince se si sta insieme, oppure a perdere è l’Italia. Con profondo rammarico abbiamo preso atto che anche le indicazioni del presidente Mattarella, che ha auspicato unità, sono state palesemente ignorate. Hanno respinto tutti i nostri più significativi emendamenti, hanno addirittura posto la fiducia con una scelta a dir poco incomprensibile. Sono loro che ci hanno messo nelle condizioni di non votare il decreto».