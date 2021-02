L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano:

«Io ho il reparto invaso da nuove varianti e questo a breve potrebbe portarci problemi seri. Nel nostro laboratorio da tempo studiamo le sequenze del virus dei nostri ricoverati: quello che posso dire è che dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una variante. Non ho ancora dati precisi, ma possiamo ipotizzare si tratti di quella inglese. Per ora non abbiamo evidenza di altri ceppi».





«Ma c’è variante e variante. Alcune purtroppo hanno una marcia in più. E quella “inglese”, in termini di capacità di diffusione, è molto pericolosa. Per questo serve una campagna vaccinale molto rapida ed estesa, altrimenti è difficile venirne fuori».