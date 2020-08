L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla situazione delle spiagge ai tempi del Covid-19. Spiagge riaperte dappertutto fra fine maggio e inizio giugno, seguendo le linee guida dell’Inail e dell’Istituto superiore di Sanità.

Come sta andando nella pratica? In Friuli la prenotazione è “consigliata”. In Puglia la Regione ha stanziato 500.000 euro ai 69 Comuni costieri per garantire il controllo dei tratti di costa liberi. In Sicilia, su 425 chilometri di costa, il 21,8% è in concessione mentre un altro 18,9% è inquinato o abbandonato.