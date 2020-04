L’edizione odierna del “Corriere della Sera” indica quella del 4 maggio come data per una possibile ripartenza. Si procederà per tappe – spiega il quotidiano -, già da metà aprile potrebbe essere concesso ad alcuni settori dell’imprenditori e del commercio di ricominciare a lavorare. Per tornare a uscire però, ci vorrà ancora un po’ e sempre con la regola di un metro di distanza e l’uso delle mascherine.