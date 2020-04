L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla delle ultime riguardo l’emergenza Coronavirus in Italia. Il 13 aprile scadranno i termini del decreto firmato dal presidente Conte e nel fine settimane si prenderà una decisione sul prolungamento. Se la curva dovesse continuare a scendere, alcune imprese potrebbero ricominciare a lavorare, come quelle appartenenti alla filiera farmaceutica e meccanica. Soltanto a maggio si potrà invece a vere una circolazione più libera, anche se ancora con molti limiti. Niente eventi pubblici, feste nei locali chiusi o all’aperto e nella prima fase niente bar e ristoranti. Anche la possibilità di frequentare centri benessere o di estetica come il parrucchiere, appare ancora molto lontana.