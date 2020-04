L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla Fase 2. Mercoledì 22 aprile potranno aprire imprese che avranno dimostrato di poter rispettare le norme. In un secondo momento saranno i negozi a riaprire il 4 maggio, ma si dovrà evitare qualsiasi tipo di assembramento, per questo si dovranno scaglionare gli ingressi. Parrucchiere ed estetica potranno lavorare soltanto su un appuntamento, con il rapporto di un dipendente per cliente. Bar e ristoranti, i locali dovranno essere riorganizzati per mantenere il distanziamento: l’ipotesi più ottimistica è la riapertura l’11 maggio, ma gli scienziati pensano che sia troppo presto. Cinema, teatri, sale giochi sono segnate in rosso e il primo pensiero per la riapertura è settembre. Esclusa la possibilità di ballare in discoteca in estate, non è scontato che rimangano chiuse le palestre.