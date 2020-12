L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla divisione dell’Italia in fasce.

La Toscana potrebbe passare da rossa ad arancione, come l’Alto Adige, mentre il Friuli-Venezia Giulia tornerebbe giallo.





Secondo il Dpcm in arrivo chi vive nelle regioni in fascia gialla potrà muoversi liberamente fino al 20 dicembre.

Anche Lombardia e Piemonte sperano di tornare gialle, ma per il momento si vedranno costrette a pazientare in zona arancione, visto che per passare ad un colore con meno restrizioni secondo le regole stabilite dal governo devono trascorrere almeno 14 giorni. E Lombardia e Piemonte sono arancioni solo dal 29 novembre.