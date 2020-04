L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla stesura del nuovo decreto. Con una circolare, il Viminale ha ribadito la possibilità per i bambini di passeggiare con uno dei genitori purché stiano nei pressi dell’abitazione. Ma ciò ha scatenato l’ira dei governatori delle Regioni. La serrata totale proseguirà almeno fino al 13 aprile. Conte, in videoconferenza con i ministri Gualteri e Speranza, ha inviato alla cautela: «Dobbiamo riaprire un passo alla volta, con gradualità». Rispetto al precedente decreto non ci saranno novità sostanziali.